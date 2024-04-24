توضيح من الضمان حول تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز

وطنا اليوم:كشف المُتحدث الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، تفاصيل حول تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.

وأضاف المعايطة أن تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة يشمل المنشآت المتوسطة والصغيرة في الأردن. وأوضح أن مجموع اشتراكات النظام تصل إلى 17.5 بالمئة، وأن التخفيض قد يصل للنصف للعاملين في المنشآت الصغيرة، و25 بالمئة للمنشآت المتوسطة.

أما بالنسبة لتأثير التعديلات على الراتب التقاعدي للموظف، فأشار إلى أن نظام الاشتراكات الجديد قد يؤثر بنسب بسيطة، مُضيفًا: يمكن للمؤمن عليه تعويض الاشتراكات التي يتم تخفيضها خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وعن تخفيض اشتراكات العجز والوفاة للمؤسسات الكبيرة، أكد المعايطة أن هذا التخفيض لن يشملها، وبالمثل فإنه لن يشمل المشتركين اختياريًا.

ووصف الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالمريح، مشيرا إلى أن الإيرادات تفوق النفقات.

وكان مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على مشروع نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشَّيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024.

كما وافق خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة على مشروع نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024.

ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الضَّمان الاجتماعي الاخيرة ولتضمينهما بعض الأحكام والتَّعاريف والشُّروط المتعلِّقة بالمستفيدين من النِّظام، وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض الثَّغرات السَّابقة.