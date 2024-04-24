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مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشريتي الظهراوي والنعيمات

24 أبريل 2024
مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشريتي الظهراوي والنعيمات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الظهراوي، بمحافظة الزرقاء، بوفاة المرحومة صبحة جبرين رباع، والدة النائب رائد الظهراوي، وإلى عشيرة النعيمات، بمحافظة العاصمة، بوفاة المرحوم عبدالله مثاري النعيمات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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