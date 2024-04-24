شخص يدعس معلما أمام مدرسته ويلوذ بالفرار في عمان

وطنا اليوم:تعرض معلم في إحدى مدارس الذكور في منطقة مرج الحمام، للدهس من قبل مجهول أثناء تواجده أمام المدرسة.

وبحسب شهود عيان ترصد السائق للمعلم وخلال تواجد بجانب مركبته أمام المدرسة، تعمد إلى دهسه بقوة ولاذ بالفرار، ما تسبب بنزف ساقيه.

ونقل المصاب إلى المستشفى وحالته الصحية متوسطة.

وقال مصدر إن الأجهزة الأمنية حضرت للمكان وفتحت تحقيقا بالحادث للوصول إلى سائق المركبة وتقديمه للعدالة