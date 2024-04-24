رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيرة رواندا لدى المملكة

وطنا اليوم_عمان – التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه في المجلس اليوم الأربعاء، سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة اوروجيني باكوراموستا.

وبحث الفايز مع السفيرة باكوراموستا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها في جوانبها السياسية والاقتصادية والسياحية واقامة شراكات استثمارية ثنائية.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث أشار الفايز إلى جهود جلالة الملك المتواصلة الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وإحلال السلام في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة فتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع المحاصر، والذي يتعرض لعملية تجويع ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها ثمنت سفيرة جمهورية رواندا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة عودة الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم فيها، مؤكدة حرص بلادها للعمل على تعزيز علاقتها مع الأردن في مختلف المجالات، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.

وحضر اللقاء رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين عبدالحكيم الهندي، إضافة إلى العين خيرالدين هاكوز والعين عبدالله المطر.