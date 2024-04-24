بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيرة رواندا لدى المملكة

24 أبريل 2024
رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيرة رواندا لدى المملكة

وطنا اليوم_عمان – التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه في المجلس اليوم الأربعاء، سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة اوروجيني باكوراموستا.

وبحث الفايز مع السفيرة باكوراموستا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها في جوانبها السياسية والاقتصادية والسياحية واقامة شراكات استثمارية ثنائية.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث أشار الفايز إلى جهود جلالة الملك المتواصلة الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وإحلال السلام في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة فتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع المحاصر، والذي يتعرض لعملية تجويع ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها ثمنت سفيرة جمهورية رواندا الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لجهة عودة الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم فيها، مؤكدة حرص بلادها للعمل على تعزيز علاقتها مع الأردن في مختلف المجالات، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.

وحضر اللقاء رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين عبدالحكيم الهندي، إضافة إلى العين خيرالدين هاكوز والعين عبدالله المطر.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:48

الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية

16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

16:05

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024