الاحتلال : قضينا على نصف قادة حزب الله في لبنان

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في جبهة الشمال على الصعيد العملياتي، قائلا إن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع عدد من البدائل حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم.

أوعلن الأربعاء، القضاء على “نصف قادة حزب الله في لبنان”، مشيرا إلى أن “النصف الآخر يختبئ”.

وأوضح في حديث أمام العسكريين في القيادة الشمالية: “على الصعيد العملياتي الفترة المقبلة ستكون حاسمة”.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 380 شخصا على الأقل بينهم 252 عنصرا في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها “فرانس برس” استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكريا و8 مدنيين.