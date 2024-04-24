الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لثلاثة مستشفيات و37 مركزًا صحيا

وطنا اليوم:كشف تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، عن الانتهاء من تجهيز البنية التحتية المطلوبة للحوسبة في 3 مستشفيات و 37 مركزا صحيا خلال الربع الأول من 2024، واعداد قائمة بالمواقع الصحية التي سيتم حوسبتها خلال العام الحالي.

وأضاف التقرير أن من ابرز الإنجازات المتحققة أيضا في قطاع الرعاية الصحية خلال الربع الأول من هذا العام، حيث جرى تقييم واقع حال البنية التحتية اللازمة لتأسيس المستشفى الافتراضي في الموقع (مستشفى السلط القديم / محافظة البلقاء والعمل على تجهيز الموقع ليكون مناسبا للبدء في تنفيذ عطاء الإنشاء، إضافة إلى البدء بالعمل على تجهيز البنية التحتية الرقمية.

وأشار التقرير، إلى أنه ضمن برنامج الخطة التنفيذية لخارطة طريق التغطية الصحية الشاملة يتم العمل حالياً على إعداد وتطوير مسودة استراتيجية التمويل الصحي بالتنسيق مع الشركاء كافة ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى البدء بإعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لجودة وسلامة المرضى والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وتحسين الممارسات الفضلي المتعلقة به.

وذكر التقرير، أن العمل جار على تحقيق المتطلبات اللازمة لاعتماد التخصصات الطبية الفرعية لتوفير خدمات طبية متخصصة عالية الجودة في المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الطبي الأردني، حيث تم اعتماد البرنامج التدريبي لاختصاص أمراض الجهاز الهضمي والكبد/ مستشفى الأمير حمزة في الربع الأول من 2024 بعد تحقيق المتطلبات اللازمة، وبذلك يصبح عدد الاختصاصات الفرعية المعتمدة لدى وزارة الصحة لغاية تاريخه هي 9 اختصاصات فرعية تراكمية).

كما تم مخاطبة المجلس الطبي الأردني للسير بإجراءات اعتماد البرنامج التدريبي لاختصاص الأمراض الصدرية إدارة مستشفيات البشير.

وبحسب التقرير فالعمل جار على اعتماد النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية (2023-2027)، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع السياحي الصحي في البلاد بهدف جذب المزيد من المسافرين الباحثين عن خدمات طبية واستشفائية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الصحي العام والخاص والسياحي.

وأشار التقرير، إلى إنجاز المرحلة الأولى من إعداد المخطط الشمولي لمستشفيات البشير المتمثل في الرفع المساحي للمباني والأنظمة، إضافة الى ذلك، تم الانتهاء من مشروع الاعتمادية لمباني مستشفيات البشير حيث استوفت متطلبات معايير اعتماد المستشفيات.

ولفت التقرير، إلى أنه ضمن مشروع إدارة سلاسل التزويد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون، تم العمل على استكمال بناء مستودع طبي نموذجي، حيث يجري تجهيز المستودع بالمعدات الضرورية على دفعات بما يتناسب مع احتياجات كل مرحلة.

وتحسين ظروف التخزين في المستودعات الإقليمية الشمال والجنوب ورفع كفاءة مستوى العمليات بها من خلال تنفيذ صيانة المستودعات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوبية، إضافة إلى استلام 150 ثلاجة مصممة خصيصا لحفظ الأدوية والمواد الطبية، وتوزيعها على المستشفيات، والمراكز الصحية المختلفة، سواء الأولية أو الشاملة، حسب خطة التوزيع.