تراجع زوار مدينة جرش الأثرية 62.9% خلال الربع الأول من العام الجاري

وطنا اليوم:بلغ حجم خسائر انخفاض عدد زوار موقع مدينة جرش الأثرية 711 ألف دينار خلال الربع الأول من العام الجاري

وصل عدد زوار موقع مدينة جرش الأثرية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 45,388 زائراً، منهم 35,289 زائر أجنبي و 10,099 زائر أردني، بتراجع مقداره 62.9٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفق بيانات لوزارة السياحة .

ووفق بيانات الوزارة الرسمية بلغ عدد زوار مدينة جرش الأثرية خلال الربع الأول من العام الماضي 122,253 زائر، منهم 106,395 زائر أجنبي و15,858 زائر أردني.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى الموقع الأثري لمدينة جرش للأردنيين نصف دينار، فيما يبلغ سعر تذكرة الدخول للأجانب 10 دنانير.

وبالنظر إلى سعر تذكرة دخول الزائر الأجنبي إلى الموقع والبالغة 10 دنانير، ومقارنة ذلك بانخفاض عدد الزوار خلال الربع الأول فقد بلغ حجم خسائر انخفاض عدد زوار موقع مدينة جرش الأثرية 711 ألف دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتعد مدينة جرش الأثرية الواقعة على بعد حوالي 48 كم من العاصمة إحدى أهم المدن الأثرية في العالم ويعود تاريخ المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الاسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد.

ونعمت المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام وتأثرت كثيرا بالحضارة الرومانية وأصبحت من المدن العشرة (الديكابوليس .

وما زالت المدينة القديمة محافظة على معالمها من شوارع وأعمدة ومسارح وكنائس وهياكل وحمامات وأسوار تعود لمختلف العصور