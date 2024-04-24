الخصاونة يوعز بتقديم كلِّ الدَّعم لإجراء الانتخابات النيَّابية

وطنا اليوم:أوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة تقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية التي أمر بها جلالته في إطار الاستقلاليَّة الكاملة للهيئة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الدِّستوري بإدارة الانتخابات.

وقال الخصاونة إن الانتخابات النِّيابيَّة محطَّة مهمَّة وأساسيَّة تمثِّل أولى محطَّات الرِّكن السياسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد.

وأكد ضرورة تكثيف العمل والمضي قُدُماً، بثقة وثبات، في إنجاز مستهدفات برنامج التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري.

وأشار الخصاونة إلى أن الأردن قويٌ وواثقٌ، وسيرورة الحياة أمرٌ أساسي لمزيد من القوَّة والمَنَعة في خدمة الوطن وأبنائه والقضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.