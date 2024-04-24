افتتاح الحزمة الأولى من مشاريع تحسين شبكات مياه إربد بقيمة 23 مليون يورو

وطنا اليوم:افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري الحزمة الأولى من مشاريع تحسين شبكات مياه اربد “A1” بقيمة 23 مليون يورو بتمويل من الجانب الفرنسي والألماني والاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لـ 625 ألفا من المواطنين والمجتمعات المستضيفة في محافظة اربد.

وقال المهندس الدويري، إن سلطة المياه تركز جهودها على تنفيذ مشاريع جديدة لشبكات المياه لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات الناتجة عن موجات اللجوء وازدياد الطلب في المجتمعات المستضيفة خلال الأوقات الماضية، مبينا أن تنفيذ هذا المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال توفير كميات مياه جديدة ومواجهة أثر اللجوء السوري خاصة في اربد وضواحيها وتحقيق عدالة التوزيع وخفض الفاقد المائي من خلال تجديد الشبكات، حيث تم تقسيم المدينة الى 10 مناطق توزيع وتمديد خطوط بطول 65 كم دكتايل و5 كم بولي ايثلين.

وأشار إلى أن المشروع اشتمل على حزمتين رئيسيتين الأولى بقيمة 23 مليون يورو وقد تم إنجازها من خلال 3 حزم الأولى بقيمة 8.8 مليون يورو ، 25 كيلو مترا من خطوط الدكتايل بأقطار 1200-150 ملم وخطوط بولي ايثلين وإنشاء مناطق توزيع بالانسياب لخدمة 260 ألف مواطن.

وأضاف، أن الحزمة الثانية بقيمة 8 ملايين يورو وتضم تنفيذ خطوط دكتايل قطر 1000-150 ملم وخطوط بولي ايثلين اقطار 125 -180 ملم وإنشاء مناطق توزيع بالانسياب لخدمة 280 ألف مواطن واللاجئين في المناطق المستضيفة حتى العام 2035.

أما الحزمة الثالثة بقيمة 6.7 مليون يورو بطول 23.5 كم دكتايل وبولي ايثلين باقطار مختلفة وإنشاء مناطق توزيع بالضخ الهيدروليكي لخدمة 81.315 ألف مواطن واللاجئين في المناطق المستضيفة حتى عام 2035.

وأوضح أنه استكمال لهذه المشاريع سيتم تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية “A2” والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 50 مليون يورو قريبا، حيث تشمل إنشاء خزان في منطقة الرمثا بحجم 20 ألف م3، وإنشاء محطة ضخ زبدا جديدة بدل القائمة واستبدال مضخات في محطة زبدا وإنشاء بوستر في منطقة بيت راس والربط على نظام سكادا القائم بهدف تحسين وصول كميات المياه في قرى اربد والرمثا وتضمن (ايدون، عاليا، الصريح، الحصن، بيت راس، حواره، بشرى، مرو، سال، علال، فوعره، المغير، مخيم الحصن، تقبل، حور، ام الجدايل،اسعره) ومناطق الرمثا وقراها (الطره والشجرة وعمراوة).

وأعرب الدويري عن شكره للشركاء في الحكومة الفرنسية و الألمانية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية وبنك الأعمار الألماني على الدعم والتعاون المستمر لتطوير قطاع المياه والذي كان له الدور الأبرز في تمكين قطاع المياه من مواجهة العديد من التحديات خاصة لمواجهة أثر أزمة اللجوء على مناطق الشمال متطلعا الى مزيد من التعاون المستمر، كما ثمن جهود وتعاون رئيس بلدية اربد وأعضاء اللامركزية والمواطنين.

بدورهم، أعرب سفراء فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادتهم بالتعاون البناء والمثمر بين دولهم خاصة في قطاع المياه في ظل التحديات التي يوجهها القطاع، مؤكدين تقديرهم للأردن كشريك وثيق عبر التعاون المستمر في مختلف المجالات، وحرصهم على مساعدة قطاع المياه في مواجهة الظروف الاستثنائية بسبب موجات اللجوء السوري كون الاردن نموذجا متميزا في ادارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية.

من جهته، أعرب رئيس بلدية إربد م نبيل الكوفحي عن شكر أهالي إربد لانجاز هذا المشروع لسلطة المياه والجهات المانحة ومواجهة اعباء اللجوء، مؤكدا استعداد البلدية للتعاون لايجاد حلول في معالجة الشبكات واهمية استكمال المراحل اللاحقة.

وحضر الافتتاح، سفير الجمهورية الفرنسية أليكسي لوكوور غرانميزون والسفير الألماني الدكتور بيرترام فون مولتكه وسفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف ومدير الوكالة الفرنسية AFD لورنت دوريز ورئيس هيئة المديرين الدكتور حسين الصعوب ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة ورئيس بلدية اربد الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس وأعضاء اللامركزية لمحافظة اربد وعدد من المعنيين.