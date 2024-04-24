79 شهيدا و86 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 79 شهيدا و86 إصابة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 201 على القطاع، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34262 شهيدا و77229 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.