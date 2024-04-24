الميثاق الوطني يرحب بتوجيهات جلالة الملك لتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية

وطنا اليوم

رحب حزب الميثاق الوطني بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب العشرين.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه إن توجيهات جلالة الملك للهيئة المستقلة للانتخاب لتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة تأتي تأكيدا على مؤسسية الدولة الاردنية والاصرار قدما على المضي ببرنامج التحديث السياسي وانسجاما مع الدستور الأردني، ويأتي بالتزامن مع الاصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك والمتمثلة بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد في ظل صدور قانوني الانتخاب والأحزاب وإجراء تعديلات دستورية هامة بهذا الخصوص.

وأضاف الميثاق الوطني أن الأردن يمضي بفخر في مسيرته الديمقراطية، التي يدعمها جلالة الملك وتاق لها المجتمع الأردني حيث سيكون للانتخابات النيابية القادمة صورة مختلفة عن انتخابات المجالس السابقة في ظل تعزيز العمل الحزبي من خلال تخصيص قائمة حزبية لتمكين الأحزاب من المشاركة السياسية وتعزيز حضورها تحت قبة البرلمان وتمكين الشباب والمرأة، اضافة إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب سيساهمان في تشكيل كتل برامجية تحت قبة البرلمان وصولا لتشكيل حكومات برلمانية في المستقبل.

ودعا الميثاق الوطني الاحزاب السياسية والنخب السياسية للاستفادة من هذه المرحلة التاريخية والمساهمة في نجاحها نظرا لأهمية المرحلة والحاجة لتطوير وتعزيز العمل الحزبي والبرلماني في البلاد، مجددا التأكيد على مشاركة الحزب بالانتخابات النيابية القادمة.

كما دعا الميثاق الوطني الأردنيين إلى المشاركة بالعملية السياسية عبر الترشح والذهاب لصناديق الاقتراع؛ لافتا الى أن وجود أحزاب قوية وبرلمان قوي، ومشاركة واسعة وفاعلة؛ سيمكن الأردن بقيادته الهاشمية من التقدم نحو الأمام رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة، منوها إلى أن الأردن بفضل حكمة وحنكة قيادته دائما يتجاوز الصعاب والتحديات ويتغلب عليها، ويسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشرق.