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استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل

24 أبريل 2024
استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل

وطنا اليوم:استُشهدت فتاة فلسطينية، الأربعاء، برصاص جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، “بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر”، قرب دوار قرية بيت عينون شمالي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، بـ “استشهاد الفتاة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاماً) برصاص الاحتلال شمال الخليل”، على ما أفاد بيان للوزارة.
وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي “ترك الشهيدة حراحشة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، على الطريق الالتفافي 60، قرب مفترق 35، وما زالوا يحتجزون جثمانها”، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية .


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