الأشغال: مليون ونصف دينار كلفة الأضرار الناجمة عن سرقة كوابل الكهرباء في شارع الـ 100

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر محارمة، إن سرقة الكوابل واللوحات الكهربائية ووحدات الإنارة أصبحت مشكلة مزمنة.

وأضاف، أن الأضرار التي تسببها عمليات السرقة في الشبكات تتعدى ثمن القطعة المسروقة بكثير.

وبيّنَ أن كلفة الأضرار الناجمة عن السرقات في شارع الـ 100 بعمان، بلغت مليون ونصف دينار.

ولفت إلى أن الذين يقومون بعمليات السرقة يترقبون إصلاح الكوابل لإعادة سرقتها مجددا.

وأورد بأنه تم ضبط ونش يقوم بسرقة وحدات إنارة على طريق يرقا – الاغوار، مشيراً أن من رأى الونش يظن أن شركة الكهرباء تجري أعمال صيانة وليس عملية سرقة.