مصدر أمني : هذا الاعلان قديم ولا أساس له من الصحة

وطنا اليوم:عادت مجدداً صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لنشر معلومات حول افتتاح أكبر مزاد علني للسيارات في الأردن وذلك للمركبات التي تم حجزها من قبل مديرية الأمن العام منذ سنوات طويلة.

وتضمن الاعلان المتداول على منصة “الفيسبوك”، تحديد السعر الافتتاحي للمركبات بـ 450 دينار والسعر الاعلى الذي سيصل له سعر المركبة الواحدة 1500 دينار، فيما زعم الاعلان ان المركبات بحالة جيدة ويمكن اعادة بيعها كقطع غيار.

وأكد مصدر أمني ، ان هذا الاعلان قديم، ولا أساس له من الصحة، حيث انه لا يوجد أي مزاد لبيع مركبات محجوزة لدى مديرية الأمن العام.

وحذر المصدر من اعادة تداول، مثل هكذا اخبار كاذبة، داعيًا إلى استيقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وحذر خبير مختص في الأمن السيبراني من الدخول إلى روابط غير أمنة، وتسجيل أي معلومات خاصة مثل الايميلات أو الارقام السرية أو معلومات تتعلق بالبطاقات البنكية بحجة المشاركة في المزاد وذلك لان غالبية هذه الروابط هي عبارة عن روابط خبيثة لسرقة معلومات المواطنين.