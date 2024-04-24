فوز رؤساء مجالس محافظات عجلون ومعان والعقبة والكرك والبلقاء بالتزكية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإدارة المحلية، الأربعاء، فوز رؤساء مجالس محافظات عجلون ومعان والعقبة والكرك والبلقاء بـ “التزكية”، في اقتراع يجري كل عامين.

وبدأت صباح الأربعاء، انتخاب رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم، إذ تجري عملية الانتخاب في الوقت ذاته في المجالس الـ 12 كافة، وفقا لوزارة الإدارة المحلية. ويجري انتخاب رئيس لمجلس كل محافظة ونائب له كل عامين بحسب ما ذكرت الوزارة.

الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي العدوان، قال ، إن قانون الإدارة المحلية حدد مدة رئاسة كل مجلس بعامين.

وأشار إلى “مجموعة من رؤساء مجالس المحافظات الذين اختيروا بالتزكية مثل مجلس محافظة عجلون والبلقاء والعقبة ومعان والكرك وتم إعلانهم بالتزكية”.

وتابع: “بعد انتهاء عملية انتخاب رئيس مجلس المحافظة سيتم الانتقال لانتخاب نائب رئيس مجلس المحافظة”.

العدوان توقع انتهاء العملية الانتخابية خلال ساعتين، لكن “بعض المجالس تحتاج جولة ثانية إذا لم يتم تحقيق الأغلبية المطلقة من أصوات الحاضرين ضمن جلسة اليوم”.

وقالت الوزارة إنه جرى ربط كافة قاعات الانتخاب إلكترونيا مع غرف العمليات الرئيسية في مركز وزارة الإدارة المحلية لمتابعة عملية الانتخاب وفرز النتائج وإعلان الفائزين أولا بأول.

العدوان قال في وقت سابق، إن الترشيح وفق القانون يقتصر على الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المحافظة، فيما أجاز القانون للأعضاء المُعيّنين المشاركة في عملية الاقتراع وفي لجان المجالس.

وبيّن أنه يجب أن يؤدي أعضاء مجالس المحافظات القسم (اليمين) فرادى بموجب قانون الإدارة المحلية، ولا يجوز أن يتم تأدية القسم (اليمين) بشكل جماعي، مشيرا إلى أنه في حال ترشح العضو الأكبر سنّا لمنصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب الرئيس فإنه يتم الطلب من العضو الأكبر سنّا الذي يليه ترؤس جلسة المحافظة.