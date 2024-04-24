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الحكومة تشتري أجهزة حماية لـ60 مؤسسة لـ تطوير منظومة الأمن السيبراني

24 أبريل 2024
الحكومة تشتري أجهزة حماية لـ60 مؤسسة لـ تطوير منظومة الأمن السيبراني

وطنا اليوم:نفذت الحكومة مشروع كشف الشبكة والاستجابة لها Network Detection and response -NDR، ومشروع اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها endpoint Detection and response EDR، لتحسين وتطوير منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الوطنية.
وبحسب تقرير سير العمل في الربع الأول من العام الحالي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، اشترت الحكومة أجهزة حماية (firewall) وأجهزة حماية (WFA) وخدمات (DDOS) لما مجموعه 60 مؤسسة حكومية.
ونفذت الحكومة تقييماً أمنياً فنياً لما مجموعه 60 مؤسسة حكومية.
وأجرت حوكمة للأمن السيبراني على المستوى الوطني من خلال التحضير لإطلاق جائزة التميز في الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وأعدة مسودة نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
كما باشرت الحكومة بمشروع إعداد تعليمات التراخيص لمقدمي الخدمات السيبرانية، وصنفت قطاعات البنية التحتية الحرجة على المستوى الوطني.
وبدأت الحكومة بالتمهيد للبدء بتنفيذ مشروع تدريب المؤسسات الوطنية على الإطار الوطني للأمن السيبراني وضوابطه ومعاييره، حيث سيستهدف المشروع ما مجموعه 100 مؤسسة حكومية.


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