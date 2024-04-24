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طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح

24 أبريل 2024
طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل 650 دينارا غير مستردة، لافتة إلى أن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
ويشترط للاشتراك في العطاء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.


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