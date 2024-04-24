جامايكا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:أعلنت حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أكدته وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا سميث.

ونقل التلفزيون الرسمي، عن سميث قولها عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها الليلة الماضية، “نواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم، ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين، تعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي”.

وأوضحت أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وتابعت، لدينا مخاوف بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلى جانب دعوة الحكومة إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال الحوار الدبلوماسي بدلاً من الأعمال العسكرية.

وجددت سميث دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة النساء والأطفال الذين يعانون يوميا.

ولفتت إلى أن بلادها تدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، مناشدة جميع الأطراف النظر في العواقب الوخيمة لمزيد من الصراع، والالتزام بالحلول الدبلوماسية التي تضمن سلامتهم وسيادتهم.

يشار إلى أن عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن 140 دولة.