بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

3081 مشتركا في خدمة محفظتك الإلكترونية عبر الهواتف الذكية منذ إطلاقها

24 أبريل 2024
3081 مشتركا في خدمة محفظتك الإلكترونية عبر الهواتف الذكية منذ إطلاقها

وطنا اليوم:أظهر تقرير الإنجازات للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي، أبرز تفاصيل تقدم سير العمل في قطاع الخدمات المالية.
وأشار التقرير، إلى إطلاق خدمة محفظتك الإلكترونية عبر تطبيق مجاني للهواتف الذكية على متجري App Store و‏Google Play في شباط الماضي، حيث بلغ عدد المشتركين للنسخة المحدثة من هذه الخدمة عبر التطبيق نحو 1530 مشتركا، وبذلك يكون إجمالي عدد المشتركين بالخدمة منذ إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني في أيلول الماضي وعبر تطبيق الهواتف الذكية 3081 مشتركا.
كما جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023-2027) في آذار الماضي، والعمل جار على وضع خطط العمل ونماذج المتابعة والتقييم لخطط عمل الاستراتيجية.
ولفت التقرير، إلى أنه في إطار تنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الاشتمال المالي، فقد تم استكمال فتح نافذة لتلقي الأفكار والطلبات من قبل شركات الصرافة المرخصة، حيث تم التعميم على شركات الصرافة الراغبة بتقديم خدمات رقمية جديدة التقدم بطلب أصولي بذلك.
ووفقا للتقرير، جرى إعداد مشروع قانون عقود التأمين تمهيدا للسير بإجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى متابعة إجراءات التشاور مع ذوي العلاقة حول مشاريع التعليمات الخاصة بالأوراق المالية، تمهيدا للسير بإجراءات اعتمادها وإصدارها أصوليا.
ومن أبرز المعيقات والتحديات في قطاع الخدمات المالية، التأخر في إطلاق منظومة اعرف عميلك إلكترونيا EKYC على البيئة الحية، لحين استكمال الفحوصات على البيئة التجريبية، ولحين انتهاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من إجراءات ربط الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص على البيئة الحية لنظام إدارة الهوية والتوقيع الرقمي، ليتمكن المواطنون من توقيع الوثائق المطلوبة لإتمام عملية اعرف عميلك إلكترونيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:48

الفناطسة: التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات يؤكد حرص جلالة الملك على تعزيز الحياة السياسية

16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

16:05

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024