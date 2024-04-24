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عُمان توقف التحاق طلبتها في الجامعات الخاصة الأردنية مؤقتًا

24 أبريل 2024
عُمان توقف التحاق طلبتها في الجامعات الخاصة الأردنية مؤقتًا

وطنا اليوم:أعلنت سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة العمانيين مؤقتًا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة الأردنية لمرحلة البكالوريوس فقط، بدءا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2024.
وقالت لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في السلطنة، إن القرار جاء بسبب تكدس الطلبة العُمانيين بالجامعات استنادا إلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها ولحين قيام وفد مختص من الوزارة بزيارة مؤسسات التعليم العالي الأردنية ورفع تقرير مفصل عن الزيارة للجنة.
وأكدت، الموافقة على طلبات مواصلة دراسة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الأردن للطلبة العمانيين الحاصلين فقط على قبول للدراسة بناء على مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله دون معادلة أي مواد من مؤهل سابق، وللالتحاق بالدراسة لكامل مدة البرنامج، وذلك في التخصصات المسموح بها من الوزارة العمانية في ما عدا التخصصات الموقوفة.
كما قررت عدم الموافقة على زيادة عدد الساعات المعادلة للطلبة العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية والحاصلين على موافقة الوزارة العمانية سابقًا، وعليهم الالتزام بالموافقة الصادرة لهم، بناء على القبول الصادر لهم قبل الالتحاق بالدراسة.


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