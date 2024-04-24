حزب عزم يبارك لـ هاشم المصاروة بمناسبة التكريم الملكي

وطنا اليوم:يتقدم أمين عام حزب عزم وعموم اعضاء الحزب بالتهنئة الحارة من الامين العام المساعد لشؤون التوعية والتدريب في الحزب هاشم المصاروة الذي انعم عليه جلالة الملك عبدالله الثاني وقلده ميدالية اليوبيل الفضي تقديرا لمساهماته في خدمة الأردن.

أسرة حزب عزم تبارك للزميل المصاروة هذا التكريم الملكي السامي الذي نعتز به جميعاً، مع خالص الامنيات بمزيد من التقدم والنجاح لخدمة اردننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.