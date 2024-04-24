الشيوخ الأمريكي يُقر حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

وطنا اليوم:أقر مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر الثلاثاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بعد أشهر من التأخير، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن ليوقعه من أجل أن يصبح قانونا.

ووافق المجلس بغالبية 79 صوتا مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب السبت الماضي، بعدما غيّر القادة الجمهوريون مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة مساعدات معظمها عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي. وتم دمج مشاريع القوانين الأربعة في حزمة واحدة في مجلس الشيوخ.

وأكبر المساعدات التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليار دولار ستذهب لأوكرانيا، والثانية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، ومساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق النزاع حول العالم، والثالثة بقيمة 8.12 مليارات دولار مساعدة أمنية لتايوان وحلفاء أميركا في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

كذلك، يتضمن التشريع إجراء يتيح للحكومة حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية “بايت دانس”، وتحويلا محتملا لأصول روسيّة مصادرة إلى أوكرانيا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت: “مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي والديمقراطية الغربية التي ربما واجهت أكبر تهديد لها منذ نهاية الحرب الباردة”.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيوقع على مشروع القانون اليوم الأربعاء، ليصبح قانونا.

وقال بايدن إن الولايات المتّحدة “ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع”.

واعتبر أنّ الكونجرس استجاب لـ”نداء التاريخ” بإقراره هذا القانون، الذي يهدف إلى “تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية”،