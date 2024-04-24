الوحدات يعود لملعب البتراء بعد غياب 35 عاما

وطنا اليوم_يعود فريق الوحدات لكرة القدم، للعب على ملعب البتراء بمدينة

وقال المسؤول في نادي الوحدات أن عودة فريق الوحدات إلى ملعب البتراء، تأتي بعد غياب زاد على 35 عاما، حيث لعب الوحدات آخر مبارياته في الدوري على ملعب البتراء في منتصف الثمانينيات تقريبا .

ولم ينظم اتحاد الكرة أي مباريات لفريق الوحدات على ملعب البتراء منذ سنوات طويلة، بسبب ضيق مساحات مدرجات الملعب مقارنة بجماهيرية النادي، قبل أن يعود ويعلن عن إقامة مباراة الوحدات وشباب الأردن على الملعب، بسبب صيانة ستاد عمان الدولي.حسين للشباب، بعد فترة غياب طويلة جدا.