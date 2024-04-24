انطلاق المعسكر التدريبي للملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب 2024

وطنا اليوم– إنطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعسكر التدريبي للملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب 2024 تحت شعار: “الريادة في التغير المناخي”، الذي تنظمه مديرية المبادرات والعمل التطوعي بوزارة الشباب، في مركز حاضنة أعمال إقليم الوسط، بمشاركة 33 مشاركًا.

ووفقًا لبيان أصدرته الوزارة، اليوم، تأتي إقامة المعسكر التدريبي للتحضير للملتقى الوطني الريادي التاسع الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة، ومركز الإبتكار والريادة في الجامعة الأردنية، ومنظمة “اليونيسيف” لهذا العام تحت شعار الريادة في التغير المناخي.

وتتضمن فعاليات المعسكر جلسات تدريبية في الإبتكار والريادة وتوليد الأفكار، وبناء نماذج الأعمال، ودراسة السوق وحل المشكلات، وإعداد القوائم ومهارات عرض المشاريع الريادية وإدارتها وإستدامتها.

ويستهدف الملتقى الفرق الشبابية الناشطة في العمل المناخي مستهدفًا قطاع الطاقة، المياه، الزراعة، والبنية التحتية لإستثمار أفكار الشباب في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات المصاحبة للتغير المناخي.

ويأتي الملتقى بعد سلسلة ملتقيات ريادية أقامتها وزارة الشباب ترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب المتمثلة في الشباب والتعليم والتكنولوجيا والشباب والريادة والتمكين الإقتصاديةة، الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الإقتصادية، وتوجيههم نحو الريادة في الأعمال، وتهيئة البيئة الداعمة للريادة والإبتكار إضافة إلى منح الشباب فرص التشبيك مع مختلف الجهات الداعمة.