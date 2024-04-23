توجيهيهة مشروع التوأمة طاقهة اجتماع الاول لتعزيز قدرات موظفي قطاع العام

وطنا اليوم– عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة بين معهد الإدارة العامة والمعهد الفنلندي للإدارة العامة والوزارة الإتحادية للإقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، وجامعة العلوم الإدارية التطبيقية (كيل الألمانية)، والمدرسة الوطنية للإدارة العامة في كرواتيا، إجتماعها الأول تحت شعار “تعزيز قدرات معهد الإدارة العامة الأردني”.

وأوضح المعهد في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الممول من الإتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يهدف إلى تعزيز قدرات وكفاءة موظفي القطاع العام ومستوى الخدمات المقدم من خلال قياس الأثر تماشيا مع إستراتيجية المعهد للأعوام 2023-2025.

كما يهدف إلى تعزيز عمليات معهد الإدارة العامة الأردني في بناء قدرات إدارات القطاع العام في الأردن، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والأوروبية في هذا المجال.

وتناول الإجتماع الذي ترأسته مدير عام معهد الإدارة، المهندسة سهام الخوالدة، بحضور ممثلي الإتحاد الأوروبي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة للخبير المقيم، التوافق على الخطة التنفيذية للمشروع لستة أشهر مقبلة، بما في ذلك موعد حفل إطلاق المشروع، وعدد الحضور، وتفاصيل الحفل التنظيمية المتوقع في آخر شهر أيار المقبل، بالإضافة إلى موعد الأنشطة القادمة وعدد المشاركين من الأردن وفنلندا وألمانيا وكرواتيا.

يشار إلى أن المشروع سيستمر مدة 24 شهرًا، بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة في دول فنلندا، وألمانيا، وكرواتيا.