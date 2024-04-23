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جمعية كفرسوم التعاونية تنفذ مبادرة بعنوان “مدارسنا_مسؤوليتن”

24 أبريل 2024
جمعية كفرسوم التعاونية تنفذ مبادرة بعنوان “مدارسنا_مسؤوليتن”

وطنا اليوم_

– نفذت جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان ومن خلال وحدة تمكين المرأة في الجمعية وبالتعاون مع وحدة تمكين المرأة في بلدية الكفارات اليوم الثلاثاء، مبادرة زراعية بعنوان: “مدارسنا مسؤوليتنا”.

وقال رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات، إن الجمعية قامت بتنفيذ مبادرة بعنوان: “مدارسنا مسؤوليتنا”، وسيتم من خلالها زراعة مجموعة من الأشجار المثمرة ونباتات الزينة والخضراوات في عدد من المدارس داخل بلدة كفرسوم، وتزويدها بالكميات المناسبة من الأسمدة والبذور.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز طلبة المدارس وتشجيعهم على حب الأرض والعودة إلى الزراعة، بالإضافة إلى العمل على تجميل الحدائق المدرسية وزيادة المساحات الخضراء داخل البلدة.


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