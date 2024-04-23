حضور أردني مميز في حفل تكريم الإتحاد العربي للثقافة الرياضية

وطنا اليوم: شهد حفل توزيع جوائز الإتحاد العربي للثقافة الرياضية للعام 2023 الذي أقيم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، حضور أردني مميز من أسرة الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية ممثلة بالعين جمال الصرايرة ثرئيس مجلس الأمناء وحسن مسعود رئيس الجمعية وعضوا مجلس الإدارة د.زياد الرميلي ود.

ختام آي وسفير المملكة في مصر أمجد العضايلة. الحفل الذي جرى برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تم خلاله تكريم مراكز الواعدين التابعة لأمانة عمان الكبرى لمساهمته في نشر وتعميق مفهوم الرياضة والصحة البدنية في المجتمع المحلي وبرنامج المجلة الرياضية الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني والقناة الرياضية الأردنية والذي مضي على انطلاقه أكثر من (4) عقود وله بصمات عديدة وتاريخ كبير في دعم الحركة الرياضية والشبابية.

وتسلم درع تكريم مراكز الواعدين المهندس إيهاب الدباس المدير التنفيذي لأمانة عمان الكبرى، فيما تسلم مهند الصفدي مدير الإذاعة الأردنية الدرع التكريمي لبرنامج المجلة الرياضية، إلى جانب تكريم كوكبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية العربية. وقال الدباس “نشكر الإتحاد العربي للثقافة الرياضية على هذا التكريم الذي يضاعف من مسؤولية أمانة عمان الكبرى في تقديم الدعم والإسناد للرياضة الأردنية في مختلف المجالات”. بدوره عبر الصفدي عن فخر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بإختيار برنامج المجلة الرياضية للتكريم من الإتحاد العربي للثقافة الرياضية ومنحه الجائزة عن جدارة واستحقاق، فيما أكد الزميل د.ليث مبيضين مدير القناة الرياضية ان هذا التكريم يشكل حافزاً اضافياً لقناة الأردن الرياضية نحو تقديم الأفضل في المستقبل والعمل على تطوير مختلف البرامج الرياضية التي تبث عبر القناة. من جانبه ثمن حسن مسعود العلاقة التشاركية التي تجمع الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية مع الإتحاد العربي للثقافة الرياضية والتي اثمرت عن إقامة نشاطات موسعه بإستضافة العاصمة عمان النسختين الأولى والثانية من حفل توزيع الجوائز السنوية عامي 2022و2023 بنجاح كبير، كما أشاد مسعود بالدعم والاهتمام الذي تلقاه الوفد الأردني من كادر السفارة الأردنية في القاهرة والجهود الطيبة التي بذلها السفير أمجد العضايلة والمسؤول الإعلامي علاء الزيود في تسهيل مهمة الوفد الأردني وتذليل كافة العقبات. وبحسب الزميل محمد قدري حسن الناطق الإعلامي للجمعية، فقد تقرر خلال اجتماع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية على هامش حفل التكريم اختيار العين جمال الصرايرة لعضوية مجلس أمناء الإتحاد الذي يرأسه القطري محمد يوسف المانع نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وعضو مجلس الشورى القطري إضافة إلى اختيار العاصمة العراقية بغداد، عاصمة للثقافة الرياضية العربية للعام 2025.

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