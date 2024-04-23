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محاضرات توعويه حول الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات في ال البيت

23 أبريل 2024
محاضرات توعويه حول الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات في ال البيت

وطنا اليوم_

– نظمت دائرة النشاط الثقافي والإجتماعي في عمادة شؤون الطلبة بجامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، محاضرة توعوية حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

 

وأكد رئيس قسم مخدرات المفرق، الرائد فادي مهديات، أن إدارة مكافحة المخدرات تقوم بعملها بالشراكة مع الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع الجامعات والمدارس وكافة المؤسسات الوطنية من أجل نشر الوعي لدى الأهالي بمخاطر تعاطي المخدرات والإتجار بها وما تُسبّبهُ من تدمير للشباب وتفكيك للأسر وهدم للمجتمعات.

 

وأضاف أن أهم أسباب تعاطي المخدرات يتمثل بضعف الوازع الديني والتفكك الأسري ورفقاء السوء، والتي من شأنها أن تعمل على ازدياد معدل الجريمة في المجتمع، مشددًا على أهمية دور الأهالي في متابعة أبنائهم وحمايتهم من الوقوع ضحية المخدرات.

 

وأستعرض رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إقليم الشمال، الرائد محمد شهاب، دور مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في نشر الوعي والتثقيف حول مخاطر المخدرات في كافة وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي وتوزيع المنشورات التوعوية على الفئات المستهدفة، مؤكدًا أن الجامعات الأردنية بعيدة كل البعد عن ظاهرة المخدرات؛ حيث أن حالات تعاطي المخدرات لا تصل إلى مستوى أن تكون ظاهرة مجتمعية.

 

وأقامت إدارة مكافحة المخدرات على هامش المحاضرة معرضًا متنقلاً احتوى على عينات للمواد المخدرة ومنشورات توعوية بمخاطر هذه المواد.


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