الطاقه والمعادن تبحث شبل التعاون مع الوفد السنغافوري

وطنا اليوم_

– أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أهمية تعزيز العلاقات الدولية بهدف تبادل الخبرات والمعارف والإطلاع على التجارب والممارسات العالمية الفضلى، جاء ذلك عقب الإجتماع الذي ترأسه اليوم الثلاثاء مع وفد من رجال الأعمال في سنغافورة خلال الزيارة التي يجريها الوفد للمملكة للإطلاع على بيئة الأعمال والفرص الإستثمارية المتاحة للشركات السنغافورية في الأردن خاصة في مجال قطاع الطاقة، في ضوء الزيارة التي أجراها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله حفظه الله ورعاه إلى دولة سنغافورة بداية العام الحالي.

وقدّم مدير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد المعايعة للحضور عرضًا تحدث خلاله عن أبرز الإنجازات المتحققة في مجال الطاقة والمشاريع والمبادرات المنفذة في القطاع لتعزيز الإستدامة والإقتصاد الأخضر.

وأكد المهندس السعايدة أهمية تعميق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمقارنات المعيارية بين البلدين في مختلف القضايا المتعلقة بالطاقة المستدامة وتسريع التحول نحو العدادات الذكية ومحطات شحن المركبات الكهربائية على وجه الخصوص.

ومن جانبه، عبر الوفد السنغافوري عن إعتزازه بتعميق التعاون مع الهيئة ومؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع الأردن، وأستعرض الوفد موجزًا حول قطاع الطاقة السنغافوري وإستراتيجيته المستقبلية، والتي بينت التشابه الكبير في واقع قطاع الطاقة لدى البلدين، وشارك في حضور اللقاء معنيين من وزارة الإستثمار ومن الهيئة.