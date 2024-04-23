الحنيفات يشرف على تسيير طائره الشحن للمنتجات الزراعيه الاردنيه

وطنا اليوم_

– أشرف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام للوزارة المهندس محمد الحياري ونائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي ومدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير على إطلاق طائرة الشحن للمنتجات الزراعية الأردنية.

وبين الحنيفات أن الوزارة وضمن محور التسويق وفتح المسارات التي تعمل على زيادة الصادرات المحلية من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل الأزمات التي أدت إلى إغلاق الحدود وتعطيل الطرق البرية، إضافة إلى أزمة الشحن الإقليمية والدولية.

وقال إن الوزارة عملت من خلال شركة التسويق الزراعي (جباكو) وبالشراكة مع الملكية الأردنية على تشغيل طائرة شحن جوي لنقل المنتجات الزراعية المحلية إلى الأسواق الأوروبية برحلات يومية منتظمة وبأسعار مدعومة تتيح للصادرات الأردنية المنافسة في الأسواق العالمية بالجودة والسعر المناسب، وخاصة المنتجات الحساسة للتخزين والنقل.

وأشار الحنيفات إلى أن المؤشرات للعام 2023 قد بينت إرتفاع الصادرات إلى 158 مليون دينار وذلك وفق خطة عمل الوزارة مع إنخفاض للصادرات بمقدار 432 مليون دينار مما أدى لزيادة النمو إلى 5.8 بالمئة وذلك نتاج لخطط الوزارة في ملف التصدير والأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي.

وأكد الحنيفات أن الشحن لا يقتصر على منتجات شركة تسويق المنتجات الزراعية الأردنية الفلسطينية، بل يشمل جميع المصدرين الأردنيين، ويتيح الفرصة لإحلال المنتج المحلي في الأسواق الأوروبية.

من جهته، أكد المجالي دعم الجهود الوطنية لجعل الأردن مركزًا لوجستيًا في المنطقة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي، وزيادة حصة الملكية الأردنية في سوق الشحن الإقليمي والدولي، مضيفًا أن الملكية الأردنية تتطلع بتفاؤل إلى الإنتهاء من مشروع تحديث وتوسعة مبنى خدمات الشحن الجوي الجديد المؤتمت بالكامل، والذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم إستراتيجية الملكية الأردنية لتصبح عمان محورًا مركزيًا للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم.

كما أعرب عن تفاؤله بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة نمو جديدة في قطاع الشحن ودفع عجلة التنمية الإقتصادية ودعم الصادرات الأردنية للوصول إلى مناطق مختلفة في العالم بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، لا سيما مع عملية التحديث التي تنفذها الشركة لكامل الأسطول وإدخال طائرات جديدة، الأمر الذي سيزيد من السعة المخصصة للشحن على شبكة الملكية الأردنية.

من جانبه، أشار أبو الخير إلى أن الشركة تعمل وفق خطة منظمة ومسارات تسويقية لتوفير المنتج المحلي بشكل دائم في الأسواق الأوروبية، خاصة وأنها عملت على إستعادة وفتح 36 سوقًا أوروبية وعالمية خلال العام الماضي، مما يتيح الفرصة لزيادة الصادرات وزيادة المحاصيل التعاقدية مع المزارعين حسب الطلب من هذه الأسواق، بالإضافة إلى دعم الصادرات، وهو ما عملت عليه وزارة الزراعة على زيادة منافسة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أضافت إلى أسطولها في مطلع هذا الشهر طائرة شحن جديدة من طراز ايرباص PF 321A في إطار إستراتيجية الشركة لتحديث كامل الأسطول والوصول إلى 41 طائرة خلال الأعوام المقبلة.