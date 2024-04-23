الميثاق الوطني يعقد اجتماعه ال 55 يدين فشل المجتمع الدولي في منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وطنا اليوم:اكد الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء إن الاجتماع بحث آخر التطورات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة و ارتقاء مزيد من الشهداء والجرحى والمفقودين بين المدنيين واغلبهم من النساء والاطفال والذي يشارف أهله على الدخول بالشهر الثامن في مواجهة العدوان عليهم من قبل الإحتلال.

وشدد الميثاق على إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة اقتحامات المستوطنيين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغ 144 دونما خالصا للمسلمين ولا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني مع أي طرف آخر، فضلا عن أن هناك قرار صدر في وقت سابق عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

كما عبر الميثاق الوطني عن استنكاره لفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار يوصي للجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم، موضحا أن فشل القرار يعتبر انحيازا واضحا للاحتلال، وظالما وجائرا للشعب الفلسطيني الذي يتوق لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.

كما جدد الميثاق الوطني دعمه المطلق للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في إدارة المقدسات الإسلامية هي دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.