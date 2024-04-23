جيش الاحتلال يعلن مقتل رائد احتياط في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل رائد احتياط في معارك شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) سالم الخريشات 42 عاماً من أبو ربيعة، متتبع في لواء الشمال في فرقة غزة، قتل في معركة شمال القطاع.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 261 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,295 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 321 منهم بالخطرة، و522 إصابة متوسطة، و741 إصابة طفيفة.