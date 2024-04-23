بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يعلن مقتل رائد احتياط في معارك غزة

23 أبريل 2024
جيش الاحتلال يعلن مقتل رائد احتياط في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل رائد احتياط في معارك شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) سالم الخريشات 42 عاماً من أبو ربيعة، متتبع في لواء الشمال في فرقة غزة، قتل في معركة شمال القطاع.
وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 606 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 261 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,295 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 321 منهم بالخطرة، و522 إصابة متوسطة، و741 إصابة طفيفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

16:05

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

15:09

باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024