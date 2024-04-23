العالمية للأرصاد الجوية: آسيا الأكثر تضررا بكوارث المناخ

وطنا اليوم:أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن قارة آسيا تعد الأكثر تضررا من الكوارث المرتبطة بالمناخ في عام 2023، حيث خلفت الفيضانات والعواصف ضحايا وكانت لها انعكاسات سلبية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، سيليستى ساوو، في تقرير عن حالة المناخ في آسيا 2023، ونشره موقع “أخبار الأمم المتحدة”، إن العام الماضي كان الأحر على الإطلاق، حيث شهدت العديد من الدول ظروفا جوية متطرفة تراوحت من الجفاف وموجات الحر إلى الفيضانات والعواصف”.

وأضافت ساوو “أن التغير المناخي أدى إلى زيادة تواتر الظواهر الجوية وتفاقم شدتها، مما أثرت سلبا على المجتمعات والاقتصادات، والأهم من ذلك على حياة البشر والبيئة التي نعيش فيها”، مؤكدة ضرورة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ.

وسلط التقرير الضوء على المعدل المتسارع لمؤشرات تغير المناخ الرئيسية، مثل درجة حرارة السطح وانحسار الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر، وهي مؤشرات سيكون لها عواقب كبيرة على المجتمعات والاقتصادات والنظم الإيكولوجية في القارة.