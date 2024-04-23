الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني في الأردن

وطنا اليوم:منح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، سمو الشيخ مشعل الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وحضر المباحثات التي أجراها جلالته وسمو الشيخ في قصر بسمان مساء الثلاثاء، سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.

كما حضرها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوفد المرافق لسموه.

وأقام جلالة الملك مأدبة عشاء رسمية تكريما لسمو أمير دولة الكويت والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين.