بعد 200 يوم..أبو عبيدة: العدوّ عالقٌ بغزة ومقاومتنا راسخة كجبال فلسطين

وطنا اليوم:أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في كلمةٍ مصورةٍ اليوم الثلاثاء، إنّه وبعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته.

وقال أبو عبيدة: إنّ العدو ما يزال عالقا في رمال غزة، ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة.”

وشدد على أنّه “وبعد 200 يوم ما تزال مقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين”.

ونوه إلى “أنّنا لم نوثق إلا النزر اليسير من ضربات أبطالنا للعدو”.

وتابع أبو عبيدة بالقول: سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا.

ولفت إلى أنّ “قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة”.

وأكد على أنّ “العدو لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل”.

وشدد أبو عبيدة على القول: لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم.

وقال: إنّ العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت.

وأشار أبو عبيدة إلى أنّ “الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو لكن الوقت ضيق والفرص قليلة.”