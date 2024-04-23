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الجمارك توضح حقيقة استيفاء رسوم جديدة على المغادرين

23 أبريل 2024
الجمارك توضح حقيقة استيفاء رسوم جديدة على المغادرين

وطنا اليوم:نفت دائرة الجمارك الأردنية استيفاء أي رسوم جديدة على المغادرين عبر المنافذ الحدودية كافة خلافاً لما يتم تداوله من قبل البعض الذين جانبوا الدقه بهذا الخصوص.
وقالت دائرة الجمارك إنه وبناء على استفسارات قد وصلت إليها عن حقيقة استيفاء رسوم جديدة على المغادرين بأنها معلومات مظللة وغير دقيقة بعد حديث البعض عن استيفاء مبلغ خمسين ديناراً جديده على المغادرين عبر منفذ حدود العمري، وأن هذا الإجراء يتعلق بفئة قليلة قد منحت من الجانب السعودي فترة إقامة ضمن شروط محددة ولكنها خالفت شروط الإقامة والمدة المشروطة فيها ( المترددين) بقصد نقل وتهريب البنزين والدخان عبر الحدود بالاتجاهين مما أضطر الجهات المعنية للتعامل مع هذه الفئة بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وتهيب دائرة الجمارك الأردنية عدم الالتفات إلى الأخبار المظلله واستقاء الأخبار من مصادرها الموثوقة من خلال الموقع الرسمي لدائرة الجمارك ونشر الأخبار الصحيحة تلافيا للتشويش على عمل الأجهزة المعنية في تعاملها مع المخالفين.


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