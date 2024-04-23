الملك وولي العهد يستقبلان أمير الكويت في مطار ماركا

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة دولة للأردن تستمر يومين.

وجرت لسمو أمير دولة الكويت مراسم استقبال رسمية.

ورافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بسموه.

وكان في الاستقبال سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفيران الأردني في الكويت، والكويتي في الأردن وأركان السفارة الكويتية.

ولدى وصول موكب سمو أمير دولة الكويت إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة) الموكب، ترحيبا بضيف الأردن الكبير.

وازدانت شوارع في العاصمة عمان بأعلام الأردن والكويت، ورفُعت اليافطات التي حملت عبارات ترحيبية بسمو الشيخ مشعل الصباح.

ويرافق سمو أمير دولة الكويت وفد يضم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وعدد من المسؤولين.