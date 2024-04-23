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“العليا للإعمار” تنفذ مشروع تجميع وترحيل النفايات الصلبة من شوارع وطرقات مدينة غزة

23 أبريل 2024
“العليا للإعمار” تنفذ مشروع تجميع وترحيل النفايات الصلبة من شوارع وطرقات مدينة غزة

وطنا اليوم – ضمن حملتها المستمرة لدعم وإسناد أهلنا في قطاع غزة شرعت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والتي تضم نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات بتنفيذ مشروع تجميع وترحيل النفايات الصلبة من شوارع مدينة غزة بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي أنه تم التعاقد مع بلدية غزة لنقل النفايات الصلبة من شوارع المدينة وترحيلها الى مكب مؤقت ، لافتا الى ان هذا المشروع من المشاريع الإغاثية العاجلة التي تنفذها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ،من أجل الحفاظ على نظافة المدينة ومنع انتشار الأوبئة والامراض والحد من انتشار الحشرات الضارة التي أضرت بالبيئة والانسان.


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