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في خطوة مفاجأة .. رئيس المجلس الرئاسي السابق يظهر من جديد مع عبدالحميد الدبيبة

23 أبريل 2024
في خطوة مفاجأة .. رئيس المجلس الرئاسي السابق يظهر من جديد مع عبدالحميد الدبيبة

وطنا اليوم:اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل و مراسل صحيفة وطنا اليوم اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 ميلادي في خطوة مفاجأة و بعد إختفاء طويل فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق يظهر من جديد في ليبيا وهذة المرة يظهر مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منذ يومين خلال مأدبة الغداء التي أقامها الدبيبة بفندق المهاري في العاصمة الليبية طرابلس ضمن سلسلة إحتفالات زفاف نجله وطبعا وبغض النظر علي ان السراج جاء لتقديم التهاني للدبيبة الا ان ظهورة في هدة الفترة اتار العديد من التساؤلات علي مواقع التواصل الاجتماعي وحسب انباء متداوله تفيد ان زيارة فائز السراج بالإضافة الي تقديم ،التهاني هدف الزيارة ايضا هي عقد اجتماع مصالحة في الأيام القادمة بين الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وطبعا تدخل السراج جاء بطلب من الدبيبة حسب المعلومات المتداولة والسئوال الذي يطرح نفسة هل ينجح فائز السراج في جمع عبدالحميد الدبيبة والصديق الكبير علي طاولة واحدة وتجاوز الخلافات واتمام المصالحة بينهم ؟؟؟؟؟؟
للعلم أن فائز السراج يملك علاقات وثيقة مع عدد من كبار الدبلوماسيين والمسؤولين البريطانيين وكما يعلم الجميع أن بريطانيا هي من تسيطر علي مصرف ليبيا المركزي وتسيطر على المؤسسة الوطنية للنفط
للعلم هناك خلافات كبيرة وصراع محتدم، بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبد الحميد الدبيبة اسباب الخلافات حسب المعلوم هو بسبب الأزمة المصرفية الحادة التي تعاني منها ليبيا. والتي زادت من حجم التضخم، وانعكست على أسعار السلع الأساسية مما جعل معاناة المواطن الليبي كبيرة للأسف ليبيا تعاني من الأزمة الاقتصادية والمصرفية ويتهم الصديق الكبير، عبدالحميد الدبيبة بعدم قدرته وقدرة حكومته على الإدارة الرشيدة للموارد المالية حتي تعود علي المواطن الليبي بحياة كريمة وأن يحصلوا على مرتبات عالية
وفي الختام اقول للعلم سلّم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج السلطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية منتصف مارس سنة 2021 ميلادي


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