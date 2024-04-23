شراكة إستراتيجية بين صندوق الأمان ومجموعة مطاعم حمادة

وطنا اليوم – وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومجموعة مطاعم حمادة اتفاقية تفاهم اليوم الثلاثاء تهدف إلى دعم وتمكين الشباب من متفعي صندق الأمان لمستقبل الأيتام.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، سيتم اختيار 20 طالباً وطالبة من طلاب صندوق الأمان لتغطية تكاليف رسومهم الدراسية والسكن والتأمين الصحي لهم بالإضافة إلى الاستفادة من برامج ودورات تدريبية في مجال فنون الطهي وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وتتضمن الشراكة أيضاً دعم الطلاب الحاصلين على شهادات في تخصصات إدارة الفنادق والسياحة، وفنون الطهي، وإدارة الطعام والشراب والتخصصات ذات الصلة، من خلال توفير فرص عمل في مجالات الطهي وإعداد الطعام ضمن فروع مطاعم حمادة، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية عملية تهدف إلى تطوير مهاراتهم وخبراتهم وتوظيفها في مساراتهم المهنية.

وحضر توقيع الاتفاقية عضو مجلس إدارة صندوق الأمان لمستقبل الأيتام علي مراد.

وقال رئيس هيئة المديرين لمجموعة مطاعم حمادة، رائد حماده إن المجموعة تؤمن ان المسؤولية الاجتماعية واجب ديني ووطني تجاه المجتمع وتقتدي في ذلك بالرؤى والتوجهات الملكية السامية لمساعدة الفئات المحتاجة وإحداث التغير في حياتها عبر ممكنات تساعدهم في تجاوز الصعوبات الحياتية.

واضاف، ان المجموعة تؤمن بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومد يد العون للفئات المحتاجة، مؤكدا ان المجموعة ستعمل من خلال مذكرة التفاهم على توفير التدريب لغايات التشغيل لمنتفعي صندوق الامان لمستقبل الأيتام على مهن تحتاجها السوق المحلية لا سيما قطاعي المطاعم والفنادق.

وبين أن الأردنيين قدموا صوراً رائعة للتعاضد والتكافل في الأزمات لا سيما خلال جائحة كورونا والعدوان الاسرائيلي على اهالي قطاع غزة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الأمان لصندوق الأيتام ليث القاسم عن تقديره لمجموعة حمادة لدعم المستفيدين من الصندوق وبخاصة لجهة تدريبهم وإكسابهم مهارات سوق العمل وبما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل ضمن شركات المجموعة.

وأشار إلى الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص للصندوق ومساعدته في تحقيق أهدافه وبرامجه الداعمة للأيتام وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وقالت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، ان الصندوق الذي تأسس عام 2006 حريص على توفير كل الدعم للأيتام ومساعدتهم على اكتساب المهارات الحياتية والتعليم بمختلف مجالاته وتدريبهم للانخراط في سوق العمل.

وأضافت الحمود أن الصندوق يرتبط مع القطاع الخاص بشراكة استراتيدية بهدف الاستثماربالمستفيدين وبناء شراكة طويلة الامد معهم.

وبينت الحمود ان الصندوق يركز حالياً على التدريب المهني والتقني لسد احتياجات سوق العمل.

وتهدف رسالة الصندوق إلى ضمان مستقبل كريم للشباب والشابات الأيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية، وتمكينهم من أن يصبحوا أفراداً منتجين ومساهمين فاعلين في مجتمعاتهم.

وتأتي الشراكة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن وتعزيز فرص الشباب في الحصول على التعليم والتدريب والعمل، وتشكل نموذجًا ملهمًا للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في دعم مستقبل الشباب ورفع مستوى معيشتهم.

وتأسس صندوق الأمان عام 2006 تحت اسم جمعية صندوق الأمان لمستقبل الأيتام كجمعية خيرية غير ربحية، بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله. يهدف الصندوق من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل الأيتام فوق سن 18 عام، وقد استفاد منه منذ تأسيسه حتى الآن اكثر من 4846 يتيماً من جميع محافظات المملكة. وقد تخرج من بينهم 3383 وبدأوا حياتهم العملية.

يشار الى ان مجموعة مطاعم حمادة بدأت اعمالها في المملكة عام 1987 وتمتلك 47 فرعا تشغل أكثر من ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين.