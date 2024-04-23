‫حزب الله يعلن قصف مقر لواء غولاني شمالي عكا

وطنا اليوم:أعلن حزب الله، الثلاثاء، أنه استهدف مقر قيادة لواء “غولاني” ومقر وحدة “إيغور 621” شمال مدينة عكا المحتلة.

وقال الحزب في بيان: “رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الإخوة المجاهدين، ‏شنّت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة الـ01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية”.

وأكّد البيان أنّ الهجوم الجوي “استهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمالي ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت المسيّرات أهدافها بدقة”. ‏

ويطلق على لواء “غولاني” للمشاة لقب “النخبة” بالجيش الإسرائيلي.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدث عن انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة من دون طيار، مشيراً إلى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في سماء نهاريا.

ودوت صفارات الإنذار في عكا ومحيطها وكريات بياليك ومحيطها شمالي حيفا.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في عكا منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفيما نعى حزب الله مقاتلا في صفوفه هو حسين علي عزقول؛ فقد أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال مسؤولين اثنين في القوة الجوية التابعة لحزب الله، أحدهما عزقول، الذي وصفه جيش الاحتلال بأنه “مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله”.

والمسؤول الآخر الذي أعلن الاحتلال عن اغتياله، في غارة نفذها الليلة الماضية، هو ساجد صرفند، وقال جيش الاحتلال إنه “مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله”.

في المقابل، شن طيران الاحتلال غارات على بلدتي عيتا الشعب وحولا جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعد الظهر بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل بصاروخين من نوع جو-أرض.