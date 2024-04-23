بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

‫حزب الله يعلن قصف مقر لواء غولاني شمالي عكا

23 أبريل 2024
‫حزب الله يعلن قصف مقر لواء غولاني شمالي عكا

وطنا اليوم:أعلن حزب الله، الثلاثاء، أنه استهدف مقر قيادة لواء “غولاني” ومقر وحدة “إيغور 621” شمال مدينة عكا المحتلة.
وقال الحزب في بيان: “رداً على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الإخوة المجاهدين، ‏شنّت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة الـ01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية”.
وأكّد البيان أنّ الهجوم الجوي “استهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمالي ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت المسيّرات أهدافها بدقة”. ‏
ويطلق على لواء “غولاني” للمشاة لقب “النخبة” بالجيش الإسرائيلي.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدث عن انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة من دون طيار، مشيراً إلى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في سماء نهاريا.
ودوت صفارات الإنذار في عكا ومحيطها وكريات بياليك ومحيطها شمالي حيفا.
فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في عكا منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفيما نعى حزب الله مقاتلا في صفوفه هو حسين علي عزقول؛ فقد أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال مسؤولين اثنين في القوة الجوية التابعة لحزب الله، أحدهما عزقول، الذي وصفه جيش الاحتلال بأنه “مسؤول في قوة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله”.
والمسؤول الآخر الذي أعلن الاحتلال عن اغتياله، في غارة نفذها الليلة الماضية، هو ساجد صرفند، وقال جيش الاحتلال إنه “مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله”.
في المقابل، شن طيران الاحتلال غارات على بلدتي عيتا الشعب وحولا جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بعد الظهر بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل بصاروخين من نوع جو-أرض.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

16:05

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

15:09

باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024