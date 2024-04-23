خطة لتحديث تفتيش الحقائب والتخلص من البضائع المتكدسة في المطار

وطنا اليوم:تناول تقرير الإنجاز في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل وكذلك المعيقات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

وأشار التقرير، المنشور على موقع رئاسة الوزراء إلى دراسة واقعية لتطبيق نظام الطرق المدفوعة، بهدف تحقيق التحول إلى نظام يعتمد على الدفع عند استخدام الطريق وتحليل الجدوى الاقتصادية لتنفيذ هذا النظام على مجموعة من الطرق المحددة، حيث تم اختيار طريق عمان التنموي المرحلة الأولى لتطبيق المشروع عليه.

ويهدف مشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركاب وفي منطقة جسر الملك الحسين الجديد يهدف مشروع إنشاء مبانٍ للركاب وساحات للشحن وصالات انتظار ونقاط تفتيش للأمتعة وأسواق الى تسهيل حركة الركاب بين الأردن والضفة الغربية، ويشتمل المشروع على مواقف للسيارات والحافلات وكافة أعمال البنية التحتية اللازمة، وتقوم وزارة الأشغال العامة والاسكان على اعداد وثيقة طلب العروض ومسودة عقد الشراكة الخاصة بعطاء الاستثمار المتعلق بإنشاء المشروع الذي سيكون بمواصفات عالمية ويلبي الاحتياجات المستقبلية لحركة الشحن والمسافرين، وسيتم تنفيذه على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار التقرير كذلك الى إعداد دراسة حول تكاليف الشحن البري مقارنة بكلفة الوقود الكلية ووضع معادلة للأجور والكلف لتتواءم مع المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالتغير المستمر بأسعار النفط العالمية وتقدير الكلفة الحقيقية للوقود فيما يخص عمليات النقل البري، والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري لاعتمادها.

كما تعمل مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل الخط خلال الربع الأول من العام حيث تم الانتهاء من من تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالعطاء، ويتم العمل حالياً على استكمال الوثائق المطلوبة تمهيداً لطرح العطاء.

كما تم اعداد مسودة التعليمات المعدلة لتعليمات تطبيق ملاحق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وإقرارها واعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها حسب الأصول.

وفيما يتعلق بتأهيل وتطوير مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فقد تم الانتهاء من هذه الأولوية وتنفيذ الأعمال الكهرميكانيكية بالإضافة إلى أعمال المباني.

كما تم استحداث قسم التدقيق ما بعد التخليص لدى مديرية المخاطر في الجمارك الأردنية وتطبيق منهجية التدقيق ما بعد التخليص على مشروع تجريبي تضمن 3 شركات مصنفة ضمن القائمة البيضاء، والقائمة السوداء وقائمة الشركات ذات الحجم التجاري الكبير، لغرض بناء قدرة الفريق على تطبيق المنهجية، إَضافة الى السير بإجراءات إعداد مسودة التشريعات القانونية والإطار التنظيمي والإجرائي الخاص بالتدقيق ما بعد التخليص تمهيدا لاعتمادها عبر القنوات الرسمية.

كما تم إعداد دراسة جديدة لزمن الإفراج عن البضائع وفقا للمنهجية المتبعة لدى منظمة الجمارك الأردنية حيث بلغ إجمالي متوسط الوقت التنظيمي للاستيراد يومين و 7 ساعات و 33 دقيقة، والسير بإجراءات المرحلة الثانية من مشروع منصة الموافقات والرخص المسبقة لضم الجهات المستهدفة في البيان الجمركي، من خلال التوافق على إضافة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية وتضم المعلومات الجنائية والأمن الوقائي والدفاع المدنى إلى جانب تغذية منصة بخدمات الجهات عاملة ضمن المرحلة الأولى بعدد خدمتين لوزارة البيئة وخدمة لدائرة الجمارك الأردنية.

وبلغ عدد الخدمات المفعلة على هذه المنصة ضمن المرحلة الأولى 45 خدمة، ويبلغ عدد الموافقات المسجلة لغاية تاريخه 40000 موافقة وبلغت نسبة الرضا من الخدمات الواردة على المنصة 88 بالمئة.

كما تم التوقيع على اتفاقية الحصول على المكون الخاص بالقائمة الذهبية مع منظمة “الأونكتاد” بهدف تطوير وتحسين نظام “الإسكودا” المتعلق بالمخاطر، والعمل جار للسير بتنفيذ خطة عمل المشروع وإعادة تهيئة منطقة الجمارك في مطار الملكة علياء الدولي من حيث التخلص من البضائع المتكدسة، وتحديث عملية تفتيش حقائب المسافرين واعتماد المسارب بمفهومها المطبق عالميا والمطبق لدى دائرة الجمارك الأردنية وبما ساهم في تيسير عمل المراكز الجمركية بكفاءة وفاعلية.

وعزا التقرير التقرير أبرز المعيقات والتحديات فيما يتعلق بأولوية إنشاء مركز لوجستي لإعادة تدريج الخضار والفواكه الى أن الشركة الأردنية الفلسطينية للمنتجات الزراعية لم تستجب لمخاطبة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية لعقد اجتماع لبيان ماذا كانت الشركة ما تزال مهتمة بالحصول على الفرصة الاستثمارية