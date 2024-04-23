مطلوب ثالث من مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه لإدارة مكافحة المخدرات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن أحد المطلوبين الذين تم نشر صورهم وتعميمها في كانون الثاني الماضي على خلفية قضايا مخدرات قام بتسليم نفسه اليوم الثلاثاء.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن المطلوب سلّم نفسه نتيجة لجهود البحث على المطلوبين الثمانية الذين جرى التعميم عليهم، ما ساهم بالتضييق عليه ومحاصرة تحركاته.

وأكد الناطق الإعلامي أن المطلوب سعود عبيد مخلف الغياث مرتبط بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد، وهو مصنف بالخطر جداً ومسلّح.

وبين أن بحقه 8 طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها، والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية، وإطلاق العيارات النارية ومقاومة الموظّفين، وبحقه حُكمان قضائيّان لمدة 15 عاماً صادران عن محكمة أمن الدولة.

وأشار إلى أن التحقيقات والعمل مستمران لجمع المعلومات عن بقية الأشخاص المطلوبين، وإلقاء القبض عليهم.