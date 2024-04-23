ضبط وردم 18 بئر مخالفة وبيع مياه وتزويد منشآت سياحية وشاليهات بالبحر الميت

وطنا اليوم:شاركت كوادر وزارة المياه والري / سلطة في الحملة الأمنية الموسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سويمة /الشونة الجنوبية ترافقها قوات أمنية كبيرة من كافة مرتبات مديرية الامن العام وبمشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة -شركة توزيع الكهرباء حيث تم ضبط وردم (18) بئر مخالفة تم الكشف عنها تقوم بسحب عشرات الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه ومعالجتها في محطات لمعالجة وتحلية المياه في منطقة سويمة -الشونة الجنوبية وبيعها بطريقة مخالفة لعدد من المنشآت السياحية والشاليهات في منطقة البحر الميت بطريقة مخالفة وتركيب عدادات لها مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تحديد صباح يوم الثلاثاء 23/4/ تمام 2024 تمام الساعة 5,30 صباحا لبدء تنفيذ الحملة الامنية في منطقة سويمة -الشونة الجنوبية حيث تم الكشف عن 18 بئر مخالف محفورة حتى الساعة مسحوب لها خطوط كهرباء 3 فاز وتركيب محولات كهرباء تسرق الكهرباء من خطوط الضغط العالي بطريقة مخالفة لتزويد منظومة سحب المياه ومعالجتها وبرك وضخ المياه للمنشآت من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد من البرك الكبيرة التي تتسع لعشرات الالاف الأمتار المكعبة وإعادة ضخها بعد معالجتها وتحليتها الى عدد من المنشآت السياحية والشاليهات بواسطة خطوط قطر 4 انش لعدة كيلو مترات في منطقة البحر الميت بمياه مخالفة .

وباشرت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية وكوادر شركة توزيع الكهرباء بفصل الكهرباء وردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة التي تزود المنشآت والشاليهات والعمل جار في الموقع حتى الان للكشف عن الاعتداءات الأخرى حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وثمنت سلطة المياه جهود وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وكافة كوادرها والمجلس القضائي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة -شركة توزيع الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان الحملة مستمرة لإزالة جميع الاعتداءات في هذه المنطقة والمناطق الأخرى وتطبيق احكام القانون الذي يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها القانون.