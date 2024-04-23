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الحكومة: لم يعاقب أحد لأنه تضامن مع غزة

23 أبريل 2024
الحكومة: لم يعاقب أحد لأنه تضامن مع غزة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، الثلاثاء، أن أحدا لم يعاقب بسبب تضامنه مع أهل قطاع غزة.
جاء ذلك في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول نقل معلم من البادية الشمالية إلى الأغوار الشمالية بسبب تضامنه مع غزة، خلال لقاء مبيضين ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة مع ممثلي وسائل الإعلام.
وقال مبيضين إن “الشائعة نرد عليها بحقيقة والرد عليها في سماء غزة التي تشهد إنزالات من الجيش الأردني”.
وأكد أن الأردن يدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يوجد أحد تضامن مع غزة وتمت معاقبته.
وذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال إن الأردنيين مطلوب منهم أن يخرجوا ويتضامنوا ويدعموا الأهل في غزة.


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