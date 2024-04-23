فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في دير علا

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في لواء دير علا يوم غد الأربعاء، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيس.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار سيبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 3:30 عصراً، عن مناطق الصوالحة، الطوال الجنوبي – عطوف، أبو نعيم، تل المنطح، المحث، الملاحة، الصلاحات، العيد، محطة التنقية في تل المنطح، مركز تشخيص الإعاقات والتأهيل تل المنطح، مضخة رقم 65-2، شركة الحق، وسرية السعيدية.