محافظة يكشف عن خطط جديدة لامتحان التوجيهي

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إنه تقرر البدء بتوزيع الطلبة ضمن مسارين، الأكاديمي والمهني التقني بدءًا من الصف العاشر.

وأضاف محافظة، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، إن عملية توزيع الطلبة ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل في أيلول.

وبين أن المسار الأكاديمي يتكون من 6 حقول؛ الأعمال، العلوم والتكنولوجيا، القانون والعلوم الشرعية، اللغات والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى الحقل الصحي، والهندسي.

أما المسار المهني التقني BTEC، يطرح للطلبة 10 اختصاصات مهنية تقنية تواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن مشروع بنك الأسئلة يهدف إلى رفع جودة الأوراق الامتحانية وتسهيل إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة من خلال بناء بنوك أسئلة للمباحث المختلفة، وسيكون متاحًا للطالب التقدم للامتحانات عدة مرات في العام.

ولفت إلى أنه تم بناء مركز امتحانات متخصص في مركز الوزارة (إدارة الامتحانات والاختبارات) يتسع لـ (300) طالب، وهناك توجه لإنشاء 7 مراكز امتحانية.

وكشف محافظة، تم انتقاء (500) مدرسة تشمل جميع مديريات التربية والتعليم، بهدف تأهيل مختبرات الحاسوب فيها لعقد امتحانات الثانوية العامة بصورتها الإلكترونية

وبين أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) يُعقد كل 3 أعوام للطلبة في عمر15 عامًا، ويتم تقييمهم في ثلاثة مجالات؛ الرياضيات والقرائية والعلوم.

وفي السياق، قال محافظة، إن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) يُعقد كل 3 أعوام للطلبة في عمر15 عامًا، ويتم تقييمهم في ثلاثة مجالات؛ الرياضيات والقرائية والعلوم.

ولفت إلى انخفاض أداء طلبة الأردن في اختبار PISA جاءً متوقعًا لعدة أسباب أهمها؛ انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي لما يقارب عامين دراسيين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن اختبار PISA طُبّق بصورة إلكترونية لأول مرة في الأردن؛ وهذه الصورة لم يعتد عليها الطلبة مما أدى إلى وجود بعض الصعوبات في التطبيق.