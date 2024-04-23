الإدارة المحلية تعلن موعد انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم

وطنا اليوم:قالت وزارة الإدارة المحلية، ان انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم، تجري الأربعاء 24 /4/2024.

وأشارت الوزارة، إلى إن إجراء انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم (اللامركزية) تجري مرة كل سنتين حسب ما نص عليه قانون الإدارة المحلية، مؤكدة أن عملية الانتخاب ستتم في ذات الوقت من صباح يوم الأربعاء المقبل في كافة مجالس المحافظات القائمة على مستوى المملكة والبالغ عددها 12 مجلساً.

ولفتت إلى أن انتخابات مجلس محافظة العاصمة ستتم في مركز الحسين الثقافي، كما سيتم ربط كافة قاعات الانتخاب إلكترونياً مع مركز وزارة الإدارة المحلية، فيما سيتم فرز النتائج وإعلان الفائزين في نفس اليوم.