إحباط تهريب (73500) حبة كبتاجون مخدرة في مركز حدود جابر

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود جابر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تهريب (73500)حبة كبتاجون في قضيتين منفصلتين.

وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب (38500) حبة كبتاجون مخدر قادمة مع أحد الركاب من دولة مجاورة تم اخفائها بهدف التهريب حيث تم تفتيشه بشكل دقيق بعد الاشتباه به والعثور على الكمية المذكورة في القضية الأولى.

و أضافت الجمارك أنه وفي نفس المركز الحدودي وبقضية اخرى جرى ضبط كمية (35000) حبة كبتاجون مخدر عثر عليها بداخل أحد باصات الركاب القادم من دولة مجاورة بعد الاشتباه به وتفتيشه بشكل دقيق ليتم العثور على الكمية مخبأة بطريقة سرية.

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطن والاقتصاد على حد سواء.