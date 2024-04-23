بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إحباط تهريب (73500) حبة كبتاجون مخدرة في مركز حدود جابر

23 أبريل 2024
إحباط تهريب (73500) حبة كبتاجون مخدرة في مركز حدود جابر

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود جابر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولات تهريب (73500)حبة كبتاجون في قضيتين منفصلتين.
وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب (38500) حبة كبتاجون مخدر قادمة مع أحد الركاب من دولة مجاورة تم اخفائها بهدف التهريب حيث تم تفتيشه بشكل دقيق بعد الاشتباه به والعثور على الكمية المذكورة في القضية الأولى.
و أضافت الجمارك أنه وفي نفس المركز الحدودي وبقضية اخرى جرى ضبط كمية (35000) حبة كبتاجون مخدر عثر عليها بداخل أحد باصات الركاب القادم من دولة مجاورة بعد الاشتباه به وتفتيشه بشكل دقيق ليتم العثور على الكمية مخبأة بطريقة سرية.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطن والاقتصاد على حد سواء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شهرين

16:49

التنمية الفلسطينية تبدأ صرف مساعدات لأيتام غزة بالتعاون مع الأردن

16:45

بيان لأميركا و17 دولة: ندعو للإفراج فورا عن كل الرهائن

16:37

الكاتب الصحفي عمر كلاب،،،

16:20

بعد الحديث عن تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية .. الأرصاد : حالة اعتيادية

16:17

خصم تشجيعي من بلدية إربد

16:05

الأردن يرفع منع تصدير سلع غذائية

15:53

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الاردني

15:38

مستشفى إسرائيلي تحت الأرض يستعد لأسوأ السيناريوهات

15:29

بيان صادر عن حزب إرادة

15:11

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

15:09

باسم سلفيتي يتسلّم رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد خلفاً لعصام سلفيتي

وفيات
وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024وفيات الإثنين 22-4-2024