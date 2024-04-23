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نصائح وارشادات من الدوريات الخارجية للمواطنين

23 أبريل 2024
نصائح وارشادات من الدوريات الخارجية للمواطنين

وطنا اليوم:حذر النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، المواطنين، بعدم ترك الأطفال داخل المركبات خلال فترة الظهيرة، بالتزامن موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارا من الثلاثاء وتستمر لعدة أيام.
وكانت إدارة الأرصاد الجوية، حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر التعرض لاشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق البادية و وادي الأردن والعقبة.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الأردن يتأثر اعتبارا من نهار الثلاثاء بكتلة هوائية جافة وحارة نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتزيد عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية.
وأوضحت الأرصاد ، أن يكون الطقس دافئا في المرتفعات الجبلية العالية، وحار نسبياً الى حار في باقي مناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وأشارت الأرصاد إلى أن يوم الاربعاء نهاراً، توالي درجات الحرارة ارتفاعها، ليصبح الطقس جافا وحاراً نسبياً في معظم المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب الأرصاد يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا المؤثرة على المملكة، الخميس، حيث يتوقع أان تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت، إذ تتصل درجات الحرارة إلى 40 مئوية في العقبة والبحر الميت والاغوار


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